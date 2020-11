In Barba al Covid: Harden sconvolge l’NBA

HOUSTON - Ai tempi del Covid, con lo sport nella morsa della pandemia, le casse dei club piangono e anche il mercato sta facendo i conti con questa dura realtà. Se il trend è questo, fanno sicuramente eccezione gli Houston Rocktes, che avrebbero avanzato un'offerta “mostre” per giocare d’anticipo e cercare di trattenere James Harden, che spinge per l’addio.

Nonostante un accordo ancora valido fino al 2023 (per un totale di 133 milioni), il “Barba” ha infatti lasciato intendere di voler cambiare aria ed essere ceduto, con i Brooklyn Nets pronti all’all-in per cercare di ingaggiarlo. E allora Houston, per evitare di perdere la sua stella, avrebbe avanzato l’offerta per due anni addizionali a 103 milioni (236 il totale sui 5 anni).

La risposta? No grazie, con la franchigia texana rimasta pietrificata, al pari di molti colleghi. Sui social non sono infatti mancate le reazioni di giocatori increduli e “sconvolti” nel leggere la notizia del suo rifiuto. A questo punto non resta che attendere i prossimi episodi, con la vicenda Harden che terrà banco nel mercato NBA 2020.

Keystone/archivio