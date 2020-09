Barty: niente Roland Garros

PARIGI - Il Roland Garros non avrà la sua regina: Ashleigh Barty - campionessa in carica - ha infatti deciso di rinunciare al Major francese, in programma a partire dal prossimo 21 settembre.

«Ci sono due ragioni per le quali ho preso questa decisione - ha dichiarato la 24enne - La prima è legata ai rischi per la salute che ancora esistono. La seconda è dovuta alla mia preparazione, che non è stata ideale vista l'impossibilità di avere con me il mio allenatore bloccato dalle restrizioni che sono in corso tra i vari stati dell’Australia».

Nella scorsa edizione del torneo parigino la Barty si era imposta in finale battendo in due set la ceca Markéta Vondroušová.