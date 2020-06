«Sono dispiaciuto, il virus c'è ancora e dobbiamo imparare a conviverci»

BELGRADO - Il coronavirus fa tremare il mondo del tennis. Dopo le positività di Grigor Dimitrov, Borna Coric e Viktor Troicki - tutti, loro malgrado, protagonisti dello "sciagurato" Adria Tour -, oggi un altro annuncio scuote l'ambiente, con la positività di Novak Djokovic.

Nole, organizzatore dell'evento - disputato in Serbia e Croazia con spalti pieni e senza alcun tipo di precauzione anti-pandemia, si trova ora al centro delle polemiche.

«Abbiamo organizzato questo torneo in un momento in cui la forza del virus stava diminuendo, credendo che ci fossero le condizioni per farlo - ha commentato il numero 1 al mondo - Sfortunatamente il virus c'è ancora e dobbiamo imparare a conviverci. Sono profondamente dispiaciuto per ognuno di questi nuovi casi. Spero che non ci siano complicazioni e che alla fine tutti stiano bene».

Nole, attualmente a Belgrado, ha poi annunciato che resterà in isolamento per 14 giorni e che si sottoporrà a un nuovo test tra cinque giorni.

