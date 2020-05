Ewing: «Questo virus è una cosa seria e non bisogna prenderlo alla leggera»

L'ex stella dei New York Knicks - Patrick Ewing - ha annunciato sul suo profilo Twitter (vedi allegato in fondo al testo) di aver contratto il coronavirus e di essere stato ricoverato in ospedale.

«Voglio condividere con voi il fatto che sono risultato positivo al Covid-19. Questo virus è una cosa seria e non bisogna prenderlo alla leggera. Voglio incoraggiare tutti a essere prudenti e prendersi cura di sé stessi e dei propri cari. Adesso più che mai ci tengo a ringraziare il personale ospedaliero e tutti coloro che si trovano in prima linea. Andrà tutto bene, riuscirò a superare anche questa».

Ricordiamo che il 57enne - attualmente coach del Georgetown Hoyas - ha fatto parte del Dream Team statunitense che vinse la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992. Nel suo palmares vanta anche un altro alloro, conquistato nel 1984 a Los Angeles.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG