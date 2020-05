Tyson alla figlia: «Federer è il più grande, ma prendi esempio da Djokovic»

«Roger Federer è il migliore di tutti i tempi ed è fantastico che alla sua età giochi ancora a questi livelli, ma in questo momento il mio preferito è Novak Djokovic», parola di Mike Tyson, leggenda del pugilato che - da vero guerriero "purosangue" - non può non apprezzare la "ferocia" e la tenacia di Nole. «È un lottatore. Nel corso della sua carriera ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, ma è sempre rientrato alla grande e ha saputo battagliare e sconfiggere campioni come Federer e Nadal».

Iron Mike, che a proposito di boxe starebbe pure meditando un clamoroso terzo atto contro Holyfield, si è poi soffermato sulla figlia Milan. La ragazza, classe 2008, è una promessa del tennis ed è affidata alle mani di coach Patrick Mouratoglou (già allenatore di Serena Williams). «A mia figlia l'ho sempre spiegato fin dal primo giorno. Se vuole realmente entrare nel mondo del tennis deve guardare esempi di lottatori come Novak Djokovic e Serena Williams».

Keystone/archivio