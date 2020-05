Task force e novità: cambiano le regole del Parallelo

Nonostante le incognite legate all'evolversi della situazione Covid-19, il comitato della FIS guarda al futuro e - in una riunione virtuale - ha discusso i temi più caldi in vista della prossima stagione.

A proposito dell'emergenza coronavirus, il Consiglio della FIS ha creato una task force di esperti con l'obiettivo di lavorare su soluzioni alternative in caso si restrizioni ai viaggi o di eventi a “porte chiuse”.

L'obiettivo, o meglio la speranza, resta comunque quella di mantenere un calendario più "vicino" possibile a quanto inizialmente pianificato.

Tra le novità spicca una modifica nel formato dei "Paralleli". Per evitare disparità tra gli atleti - dal momento che è di fatto impossibile preparare due tracciati perfettamente identici -, le gare si svolgeranno in due manche nelle fasi finali, in modo da rendere tutto più equo. Di conseguenza non si vedranno più duelli su una sola manche.

Dalle qualifiche passeranno alla fase finale solo i migliori 16 (anziché 32), che si affronteranno sempre in due round fino ad incoronare il vincitore.