Collasso in campo: paura per Nick Bollettieri

BRADENTON - Momenti di paura per Nick Bollettieri, coach americano che ha lavorato e forgiato campioni del calibro di Andre Agassi, Pete Sampras, Maria Sharapova, Serena e Venus Williams, eccetera. Negli scorsi giorni l'88enne, che non ha perso l'abitudine di tenersi in forma, ha avuto un collasso durante una sessione di allenamento presso la sua accademia a Bradenton, in Florida.

A raccontare l'accaduto è stato l’ex allievo di Bollettieri, Jimmy Arias, ex numero 5 al mondo e da sempre molto vicino all’accademia dello storico coach. «Facendo lezione, come ogni giorno, è collassato in campo - ha spiegato a "Tennis Channel" - È dovuto andare in ospedale. L’ho sentito al telefono e si sentiva già meglio, nonostante sia uno di quelli che non vanno mai dal dottore. Ha paura degli aghi e quando mi ha chiamato mi ha detto "Jimmy, mi hanno punto 18 volte!"».

La causa del malore, stando al report medico, sembra essere un’infezione ai reni.