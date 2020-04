Istituito un trofeo in memoria di Kobe e Gianna Bryant

LOS ANGELES - Un trofeo in memoria di Kobe Bryant e della figlia Gianna, tragicamente scomparsi lo scorso 26 gennaio in un incidente in elicottero in cui persero la vita anche altre sette persone. È questa l'idea avuta dalla WNBA, la lega professionistica americana di basket femminile, che assegnerà il riconoscimento a partire dal 2021 per premiare coloro che promuovono lo sviluppo del basket femminile.

Vanessa Bryant, moglie di Kobe, leggenda dell’NBA legato indissolubilmente ai Los Angeles Lakers, svolgerà un ruolo chiave nella scelta dei vincitori.

Un tributo per Kobe, che è sempre stato un convinto sostenitore del basket femminile, ma anche per la figlia Gianna (soprannominata Gigi), che voleva diventare una giocatrice professionista.

«Grazie mille per aver onorato la mia Gigi - ha commentato Vanessa Bryant - Sarebbe stato un sogno. Ha lavorato instancabilmente, ogni giorno. Voleva essere una delle più grandi sportive di tutti i tempi, come suo padre».

Keystone/archivio