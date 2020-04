Wilander dispiaciuto per i tifosi di Roger

BASILEA - Il coronavirus ha scompaginato l'agenda di praticamente tutti gli sport. Anche il tennis, naturalmente, non è esente. È notizia di mercoledì che Wimbledon - il torneo preferito di Federer nel quale ha trionfato ben otto volte - non si disputerà. Infliggendo un colpo pesante al basilese...

«Anche i fan escono sconfitti da questa situazione - le parole dell'ex tennista Mats Wilander a "L'Equipe" - La pandemia ci sta facendo perdere le ultime opportunità di guardare Roger Federer in campo, poiché il tempo non è suo amico. È quasi alla fine della loro carriera».

Una situazione poco favorevole anche per Djokovic... «Il grande perdente è proprio Djokovic. Non ha ancora perso un match e ovviamente questo virus ha interrotto la sua corsa. Ci rimettono anche gli altri ragazzi che incalzano i Big 3. La cosa più complicata è mantenere la motivazione perché non si sa esattamente per cosa ci si stia allenando e con quale obiettivo».

Spirgali per lo svolgimento degli US Open? «Non penso che possa svolgersi nelle date previste (24 agosto-13 settembre, ndr) perché non credo che in America la situazione sia davvero sotto controllo. New York è molto colpita dal virus, nessuno si aspettava che accadesse una cosa del genere».

Keystone