Kanye West ha comprato casa dall'altra parte della strada rispetto a Kim Kardashian

LOS ANGELES - Kanye West non sembra avere intenzione di allontanarsi dalla sua ex moglie Kim Kardashian. Il rapper avrebbe comprato una proprietà a Hidden Hills, dall'altro lato della strada rispetto a quella che i due avevano sistemato quando erano sposati e che ora è totalmente di proprietà dell'imprenditrice, che ha rilevato la quota di West per 23 milioni di dollari (oltre 21 milioni di franchi svizzeri).

Per aggiudicarsi quella che i media internazionali descrivono come una proprietà «relativamente modesta» il rapper avrebbe speso 4,5 milioni di dollari - arrivando a sborsare 421mila dollari oltre il prezzo richiesto.

Che i due ex coniugi siano vicini rende sicuramente molto più agevole la custodia dei figli. Tutto ciò, però, potrebbe essere visto come un modo da parte di Kanye di non chiudere questo capitolo della sua vita. D'altronde Ye (come il 44enne ha scelto di farsi chiamare) è sicuro che, prima o poi, Dio farà in modo che lui e Kim tornino insieme.