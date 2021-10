Il giudice ha detto sì, Kanye West d'ora in poi si chiamera soltanto Ye

NEW YORK - Addio Kanye West. Il famoso e controverso rapper americano dice addio al suo nome e cognome di nascita e diventa Ye, soprannome che usa ormai da anni.

Un giudice di Los Angeles ha approvato proprio lunedì la richiesta di Kanye Omari West che si chiamerà d'ora in avanti solo Ye, senza alcun cognome.

L'accettazione della modifica del certificato di nascita, riporta il portale gossipparo americano Tmz.com, arriva a soli due mesi dalla richiesta formale. Non sono chiare le motivazioni alla base della scelta.

Da una parte l'artista ha sempre parlato di motivazioni religiose - «“Ye” viene usato nella bibbia per dire tu, un pronome che riunisce quello che siamo nel bene, nel male, nella confusione», aveva dichiarato in un'intervista radiofonica.

Dall'altra è facile intuire una ragione legata al marketing e alla forza del brand “Ye” (che è anche un suo album del 2018) facilmente collegabile alla sua fortunatissima serie di scarpe Yeezy di Adidas. Non è un caso che, proprio ieri, il rapper e imprenditore abbia registrato il marchio suddetto per produrre mascherine protettive dal Covid.

Al momento la moglie - in via di divorzio - Kim Kardashian continua a utilizzare West come secondo cognome. Non si sa se continuerà a farlo anche una volta finalizzata la separazione.