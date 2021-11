Kanye West è convinto che Dio lo farà tornare insieme a Kim Kardashian

LOS ANGELES - Kanye West è convinto che Dio riporterà insieme lui e la ex moglie Kim Kardashian. Lo ha dichiarato durante una sosta a Los Angeles, nella quale ha consegnato 1000 pasti ai bisognosi.

Il rapper ha colto l'occasione per prendere un microfono e condividere con la folla alcuni pensieri. A cominciare dal suo matrimonio. «Ho fatto degli errori. Come marito ho fatto pubblicamente delle cose che non erano accettabili, ma oggi sono qui per cambiare la narrativa».

West si dice fiducioso nell'aiuto divino per rimettere a posto le cose con la ex e pensa che, in caso di riconciliazione, milioni di coppie che affrontano una separazione o un divorzio potranno trarre ispirazione dalla loro storia.

Le parole di West sono state accolte con un grande applauso dalla folla dei presenti.