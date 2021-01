Altre due star coreane hanno perso la vita

SEUL - In queste ore la Corea del Sud è scossa dal duplice dramma di due personaggi molto noti del mondo dello spettacolo locale.

Prima la morte dell'attrice e modella Song Yoo-jung, annunciata lunedì dall'agenzia che la seguiva. La causa del decesso non è stata rivelata ma si suppone che la 26enne abbia deciso di togliersi la vita. Song era conosciuta per la sua partecipazione a varie serie televisive, come "Make a Wish", e per essere apparsa in campagne di marchi celebri a livello planetario come The Body Shop ed Estée Lauder.

Poi c'è stata la morte del rapper Iron, trovato - a quanto indicano i media - sanguinante su un letto ricoperto di fiori nella sua abitazione. Il musicista in passato era stato condannato per violenza nei confronti dell'allora fidanzata e lo scorso dicembre aveva aggredito un minorenne con una mazza da baseball.

Due episodi che allungano la lista di star della musica e dello show business sudcoreano che perdono la vita prematuramente, schiacciati forse da quello che è un ambiente iper-competitivo e con una pressione enorme.