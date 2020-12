Non bisogna più pagare un extra per vedere “Mulan” su Disney +

LOS ANGELES - Non ha avuto sicuramente un percorso semplice il remake con attori del film Disney “Mulan”. Ostacolato dalla pandemia in occidente e fra lo snobbato e l'osteggiato in oriente, anche se era stato chiaramente pensato per sfondare in Cina, la pellicola diretta da Niki Caro non ha mai davvero convinto.

E anche il suo lancio video-on-demand su Disney+ (e altre piattaforme) non ha verosimilmente sfondato. Da qui la decisione, presa proprio questo venerdì, di rendere il film gratuito per chiunque abbia un abbonamento. La decisione arriva a ridosso dell'annuncio di Warner Bros. di spostare tutte le sue uscite per il 2021 sul portale streaming rivale HBO MAX.

“Mulan”, che abbiamo recensito anche qui su tio.ch, doveva originariamente uscire nelle sale questo marzo per poi essere rimandato a luglio, e infine arrivare a settembre su Disney + dove, fino a questo giovedì, poteva essere visto pagando 29.90 fr.

Altra pellicola di Disney che uscirà direttamente sul web - e proprio per Natale - è "Soul", il nuovo film di Pixar.