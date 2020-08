Così Jim Parsons ha staccato la spina a Sheldon Cooper

LOS ANGELES - La chiusura di "The Big Bang Theory", per anni la serie più seguita degli Stati Uniti, è stata un duro colpo tanto per i suoi milioni di fan quanto per alcuni membri dello storico cast, che hanno condiviso il set per dodici lunghe stagioni. Il motivo, come noto, è stato il mancato rinnovo del contratto di Jim Parsons, che ora è tornato sul momento in cui ha preso quella difficile decisione.

L'idea - ha raccontato il volto del celebre Sheldon Cooper mentre era ospite sul podcast di David Tennant - è maturata l'estate prima della dodicesima stagione. Un periodo particolarmente duro, sia per il lavoro che per ragioni personali.

Per la verità «un dubbio» era già sorto quando l'attore firmò il contratto per girare le stagioni numero 11 e 12. «Avevo in cuore mio il sospetto che sarebbe andata in quel modo». Dopo aver concluso le riprese dell'undicesima stagione, Parsons si è trasferito a New York per un progetto a Broadway. «Ero esausto» ha ricordato, spiegando che in quel periodo il suo cane iniziò a stare male.

«La paura è che potesse morire mentre io ero al lavoro», ha raccontato. Le sue condizioni peggiorarono e l'attore fu costretto a farlo sopprimere. «Aveva 14 anni, e io e Todd in quel momento stavamo insieme da 15. Fu come la fine di un'epoca». I giorni successivi «furono spaventosi. Mi sentivo come se stessi vacillando sul bordo di un dirupo». Come se non bastasse, pochi giorni dopo, scivolando sul palco, Parsons si ruppe un piede. Fu la goccia che lo convinse che era tempo di cambiare.

Lo ha definito un «momento di chiarezza», a cui si aggiunse anche un fatto del tutto personale, legato a suo padre. Al termine delle riprese della dodicesima di "The Big Bang Theory", Parsons avrebbe avuto 46 anni. E suo padre morì a 52. «Non sono superstizioso», ha assicurato. Ma la lieve differenza di età lo ha comunque spinto a ripensare al proprio futuro e a mettere nero su bianco la parola fine. Per Sheldon e per la serie tv.