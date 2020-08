Negli States vogliono fare una versione americana dell'Eurosong

LOS ANGELES - Lo sgargiante (e un po' bizzarro, diciamolo) fascino dell'Eurovision Song Contest ha stregato anche gli Stati Uniti. Come riportato da Variety, infatti, attorno a Natale 2021 nascerà American Song Contest, un format tutto statunitense che prende ispirazione da quello europeo.

A sfidarsi saranno 50 rappresentanti dei 50 Stati americani si sfideranno l'uno contro l'altro, senza limiti di genere musicale.

L'idea è di creare un programma un po' diverso da quello originale con una serie di qualificazioni preliminari, semifinali e finalissima. Tutto, ovviamente, sotto l'occhio attento del pubblico.

A curare questo nuovo progetto è un ex-concorrente, diventato poi produttore: «Lavorare a Eurosong è una cosa che voglio fare da tempo», spiega Christer Björkman che partecipò per la Svezia nel 1992, «avere l'opportunità di utilizzare tutto quello che conosci sul format e rifarlo tutto da zero per un pubblico che non lo conosce ancora è davvero un privilegio».