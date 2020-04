La figlia di Paul Walker condivide un video inedito del padre

LOS ANGELES - Indimenticato protagonista di "Fast and Furious", Paul Walker è sempre nei pensieri della figlia Meadow, soprattutto in questi tempi di crisi. Martedì, la 21enne ha così condiviso un video amatoriale inedito del padre (v. più sotto) che, ha assicurato, non avrebbe «mai» immaginato di pubblicare sui social.

«Non ho mai pensato che l'avrei condiviso, ma mi sembrava giusto», ha scritto Meadow su Instagram. «State bene. Vi voglio bene. State al sicuro», ha aggiunto alludendo all'emergenza coronavirus in corso.

Nel filmato, girato con uno smartphone da una Meadow adolescente, si sente la giovane sorprendere il padre in occasione del suo compleanno con un "Hi! Happy Birthday!" ("Ciao! Buon compleanno!") mentre apre improvvisamente la porta della camera in cui lui alloggia. Walker, spaventato ma raggiante, si butta quindi sul letto portandosi le mani al petto: «Mi hai fatto prendere un colpo!», confessa. «Che fai? Non ci credo!», aggiunge stringendo la figlia in un tenero abbraccio.

Non è la prima volta che Meadow condivide ricordi del padre dall'inizio dell'epidemia. Tre settimane, fa aveva pubblicato una foto in bianco e nero in cui, bambina, riceveva un bacio da un Paul Walker giovanissimo: «Il miglior compagno d'apocalisse», commentava.

Paul Walker ha perso la vita in un incidente d'auto il 30 novembre 2013, due mesi e mezzo dopo aver compiuto 40 anni. All'epoca la sua unica figlia Meadow aveva solo 15 anni.

La giovane ha istituito una fondazione in sua memoria, la Paul Walker Foundation. Come riporta People, nell'ambito dell'epidemia di coronavirus il fondo sosterrà l'aiuto alimentare della Los Angeles Regional Food Bank.