Bella Hadid e The Weeknd, la storia è finita di nuovo?

NEW YORK - Bella Hadid e The Weeknd si sarebbero lasciati per la seconda volta. Secondo una fonte citata da E! News la crisi della coppia sarebbe dovuta all'eccessiva distanza dovuta ai rispettivi impegni professionali. «Sono in posti differenti al momento, sia fisicamente che mentalmente» ha spiegato l'insider al sito di gossip. «Bella si sta preparando per le fashion week e Abel sta lavorando sulla sua musica e sul suo debutto come attore» accanto ad Adam Sandler.

I due si sono conosciuti al Coachella nel 2015, qualche mese dopo si sono lasciati e sono tornati insieme nel 2018.

Il vedersi poco avrebbe innescato una spirale di tensione: «Litigano molto spesso recentemente. Non passano del tempo di qualità insieme da mesi». Visto che si parla di loro, però, non è detto che la storia sia definitivamente finita: «Sperano di tornare insieme a un certo punto, ma adesso si stanno concentrando su se stessi e sui loro progetti».