Piazza Grande si prepara al ritorno di Moon&Stars

LOCARNO - È scattato il conto alla rovescia per il via dell'edizione 2022 di Moon&Stars. Il ritorno in Piazza Grande è atteso da lunghissimo tempo dai fan della kermesse musicale locarnese, che nel 2020 e 2021 hanno dovuto fare i conti con l'annullamento della rassegna a causa della pandemia e delle misure anti-contagio messe in atto dal Consiglio federale.