Locarno ha ufficialmente la sua Walk of Fame

LOCARNO - Locarno come Los Angeles. Oggi la città sul Verbano ha infatti ufficialmente presentato la sua Walk of Fame in una cerimonia, condotta dalla sempre amatissima Christa Rigozzi, alla quale hanno preso parte il sindaco di Locarno Alain Scherrer, il proprietario di Moon& Stars Dani Büchi e il presidente dell’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV) Aldo Merlini.

Ubicata presso i giardini Rusca, all’altezza della statua del toro di Remo Rossi, la nuova Walk Of Fame di Locarno presenta su dieci totem girevoli le firme e le impronte lasciate da 81 stelle di prima grandezza del firmamento pop e rock mondiale. Artisti come Sting, Santana, Elton John, R.E.M., Joe Cocker (tanto per citarne alcuni) che a partire dal 2008 si sono esibiti al Moon & Stars di Locarno. «Le prime lastre di bronzo con le impronte di quattro artisti - ricorda l'OTLMV che ha ideato e finanziato il progetto di rilancio - vennero posate a terra nel 2012. Negli anni il loro numero è cresciuto a tal punto da necessitare l’elaborazione di una nuova idea».

Una nuova idea che ha creato la rinnovata Locarno Walk of Fame e che è stata una sorta di rinascita per le vecchie lastre di bronzo realizzate nel corso degli anni dall’artista Gianmarco Torriani, anch'esso presente oggi all'inaugurazione. «Sono state recuperate, lucidate e posate a nuovo su dieci totem costruiti ciascuno da tre cubi girevoli di 50 x 50».

La cerimonia ha avuto un altro ospite di eccezione: ovvero quel Loco Escrito, artista svizzero di origini colombiane popolarissimo nel nostro Paese e che oggi ha intrattenuto i presenti con alcune sue canzoni in versione unplugged. Un vero fenomeno della musica elvetica che tornerà a Locarno il prossimo 15 luglio quando si esibirà sul palco di Moon & Stars. La manifestazione tornerà infatti a far vibrare Piazza Grande dal 14 al 24 luglio con un programma completo che prevede concerti di star nazionali e internazionali

Il programma può essere consultato su www.moonandstars.ch.

Ti-Press