“Uno, dos, tres” non è la solita hit

“Uno, dos, tres”, l'ultima uscita sotto l'effige del brand “The Enterpreneurs”, nasce in questo modo. Si presenta a noi come un brano dall'anima prettamente latina, ma impiega pochi istanti per gettare dalla finestra cliché e stereotipi. Niente mojito, voli in prima classe e spiagge bianchissime a Bora Bora. I nostri - affiancati dal producer SuperApe e da Voce Rosa - «sbocciano con l'Estathé», sognano Bergamo Alta e le «ferie in coda come un frontaliere».