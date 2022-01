Ora Soliloquio non ha "Niente da perdere"

LUGANO - "Niente da perdere" è il titolo del nuovo singolo di Soliloquio, artista che i lettori di Tio/20minuti conoscono molto bene.

Il nuovo brano di Malcom Demarchi, in collaborazione con Laxtaxia, si sta facendo notare in Rete e ora è disponibile anche il suo videoclip - nel quale Soliloquio rappresenta la disperazione, mentre Laxtaxia (nome d'arte di Anastasia Franceschi) è l’apatia.

Alle riprese del video - che rende cinematograficamente il contenuto delle liriche, che si concentrano sullo stato d’animo di chi non ha più niente da perdere perché ha perso tutto quello che aveva e viene messo in contrapposizione con chi vive come se fosse in quella condizione, anche se non lo è - hanno preso parte, oltre ai due protagonisti della canzone, Laura Monié, Antoine Fahrny e Tiphène Bochatay.

Il videoclip è girato interamente a Friburgo, città dove Malcom vive da due anni per compiere i suoi studi. Gli scenari sono il suggestivo Café-Teatro “Le Bilboquet” e il caratteristico negozio vintage “Baraque à Fripes”.



"Niente da perdere" alterna la lingua italiana con quella francese e parti rap contrapposte con parti recitate, a volte narrate e a tratti urlate. Come i precedenti singoli di Soliloquio, parliamo di una produzione Visory Records Suisse.