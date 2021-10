L'Onu ha un nuovo ambasciatore: The Weeknd

TORONTO - Dopo Angelina Jolie, anche The Weeknd si è unito alle file delle Nazioni Unite.

Il "World Food Programme" dell'ONU - che si occupa di assistenza alimentare - può infatti vantare l'entrata del celebre cantante di "Can't feel my face" quale ambasciatore ufficiale della missione.

«Il World Food Programme delle Nazioni Unite sta facendo un lavoro importante per salvare vite. Voglio dare il mio contributo per affrontare la fame nel mondo e aiutare le persone bisognose», ha detto la star durante una cerimonia speciale avvenuta giovedì a Los Angeles.

La decisione del 31enne non è una sorpresa per molti, in quanto l'artista è noto per i suoi sforzi a livello di beneficenza. Recentemente, lo ricordiamo, ha donato un milione di dollari a sostegno della popolazione etiope.

«È un onore che The Weeknd, con la sua voce potente e d'ispirazione, si sia unito alla nostra missione. Ispirerà senza dubbio la prossima generazione di aiuti umanitari per assicurarsi che nessun uomo, donna, o bambino, vada a letto affamato», ha dichiarato a riguardo Barron Segar, a capo della divisione statunitense del WFP.

Getty