The Weeknd dona 1 milione di dollari per la «sua» Etiopia

NEW YORK - The Weeknd si attiva a sostegno della popolazione del suo Paese d'origine, l'Etiopia. Il cantante canadese ha fatto sapere che donerà 1 milione di dollari per fornire aiuti alimentari alle persone colpite dal conflitto nel Tigrè.

«Ho il cuore spezzato per la mia gente in Etiopia mentre civili innocenti, che vanno dai bambini agli anziani, vengono assassinati senza motivo e interi villaggi vengono abbandonati per paura e per le distruzioni», ha scritto il 31enne su Instagram. «Donerò 1 milione di dollari per fornire 2 milioni di pasti attraverso il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite e incoraggio coloro che possono a donare a loro volta», ha aggiunto.

Come ricorda People, non è la prima volta che l'interprete di "Can't Feel My Face" si mostra di buon cuore. Nel 2020 ha donato 1 milione di dollari per la ripresa post Covid e 200'000 dollari al movimento contro la violenza di polizia ai danni delle persone di colore Black Lives Matter.

Recentemente ha inoltre sostenuto altre iniziative per il supporto degli afroamericani sfavoriti o oppressi, come il Colin Kaepernick Know Your Rights Camp Legal Defense Initiative e il National Bail Out, con rispettivamente 200'000 e 100'000 dollari. Ha infine donato 300'000 dollari al Global Aid per la ricostruzione dopo l'esplosione al porto di Beirut dell'agosto 2020.