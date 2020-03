BELLINZONA - L'edizione 2020 di Bellinzona Beatles Days è stata annullata a causa dell'emergenza coronavirus.

Lo hanno comunicato gli organizzatori della kermesse bellinzonese, che si sarebbe dovuta svolgere quest'anno dal 20 al 23 maggio. «Noi eravamo prontissimi per proporvi un'edizione di gradissimo spessore, con grandi novità e grandi artisti, anche perché volevamo sottolineare, farvi partecipi e condividere con voi un importante traguardo: il raggiungimento dei 20 anni di questa manifestazione» ha spiegato Graziano Lavizzari, presidente della Fondazione del Patriziato di Bellinzona.

«Ma in seguito all'evoluzione devastante della pandemia con tutte le sue conseguenze e nella logica a tutela delle persone, seguendo quindi in modo responsabile le direttive emanate dalle autorità», si è deciso per l'annullamento dell'evento.

«Ringraziando tutti coloro - collaboratori, autorità e sostenitori - che in questi mesi hanno lavorato dietro le quinte per l’allestimento della kermesse, il comitato organizzatore comunica già sin d’ora che i Bellinzona Beatles Days torneranno, con un programma ancora più ricco, da mercoledì 19 maggio a sabato 22 maggio 2021».

Nel contempo Lavizzari e la Fondazione del Patriziato esprimono «un fiducioso e positivo pensiero e un enorme GRAZIE per tutte quelle persone che in prima linea in questi giorni stanno dedicando e dedicheranno tutto loro se stessi per cercare di affrontare questo terribile momento! GRAZIE!!!!!!».