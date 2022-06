Refarmed Group acquisito da una multinazionale

Sono circa 300 i soggetti dell'industria farmaceutica sparsi in Europa, Asia e America che beneficiano dei servizi dell'azienda ticinese. Il fatturato netto si aggira attorno ai 60 milioni di franchi all'anno, «con una buona redditività e un buon ritorno sugli investimenti», spiega l'azienda in una nota. Le parti coinvolte non hanno voluto fornire dettagli sul prezzo di acquisto.