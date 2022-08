La corsa delle e-bike continua

A pubblicare i dati è Velosuisse, l'associazione svizzera dei fornitori di biciclette, che ha messo anche in luce una crescita dell'export (+7,2% a 39'965) per le bici elettriche, mentre per quelle convenzionali si è registrato un calo (-28,5% a 25'051). Stando a Velosuisse, per l'esportazione delle due ruote si è ritornati a dati simili di quelli del 2020.