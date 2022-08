Le prospettive d'impiego in Svizzera rimangono da record

Il dato si basa sulle risposte di oltre 4500 aziende, a cui è stato chiesto (in luglio) di specificare i piani riguardo all'occupazione. Il responso è chiaro: in generale le imprese giudicano il loro attuale organico troppo limitato e intendono reclutare nuovo personale nel corso dei tre prossimi mesi. «Nonostante il difficile contesto di mercato, il livello dell'indicatore suggerisce un trend occupazionale molto incoraggiante in quasi tutti i settori per il prossimo futuro», afferma il KOF.