È fatta, fusione tra Dufry e Autogrill

La fusione creerà un gruppo attivo a livello globale e fornirà una piattaforma per la vendita al dettaglio nel settore dei viaggi, hanno annunciato le due società in un comunicato. Il nuovo gruppo servirà 2,3 miliardi di passeggeri in oltre 75 Paesi. Avrà 5.500 negozi, anche in 1.200 aeroporti.