Il Bitcoin salirà a 150'000 dollari, parola della regina svizzera delle cripto

In un periodo in cui, come noto, Lugano cerca di profilarsi come centro di primo piano europeo nel settore del blockchain e delle criptovalute Feldmeier vede un problema per l'intera Confederazione. «Lo sviluppo delle tecnologie informatiche avviene in altri paesi: la politica in materia di manodopera è troppo rigidax, afferma. A suo avviso la Svizzera è troppo restrittiva, «l'innovazione non viene favorita».