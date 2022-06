Credit Suisse elimina i tassi negativi per i clienti privati

Altri istituti finanziari, in particolare le banche cantonali di Berna (BEKB) e Zurigo (ZKB), oltre che Raiffeisen, hanno adeguato i loro tassi in seguito alla stretta monetaria della BNS di metà giugno. UBS ha manifestato l'intenzione di reagire all'inizio di luglio con un adeguamento delle commissioni per i beni in franchi per i clienti privati, aziendali e istituzionali.