Nel 2021 prodotti 1,1 miliardi di uova svizzere

BERNA - Le uova continuano a essere apprezzate dai consumatori. In seguito alla domanda costantemente in crescita di uova svizzere, la produzione indigena lo scorso anno è cresciuta del 7,7%, raggiungendo 1,1 miliardi di pezzi. La quota di mercato della produzione indigena nel frattempo ha toccato il 67%.

194 uova pro capite - La crescente domanda di uova registrata negli scorsi anni è riconducibile a due evoluzioni: alla crescita demografica e alla variazione del comportamento in materia di consumi. Oggi l’uovo è considerato una preziosa fonte di proteine. Le recenti cifre dell’Ufficio federale dell’agricoltura indicano che, con 194 uova pro capite, oggi si consumano 20 uova in più rispetto al 2012. Nel confronto internazionale il consumo pro capite di uova in Svizzera è tuttavia basso. A Singapore, per esempio, è più del doppio, ma anche negli USA o nei Paesi vicini in Europa si consumano uova più frequentemente, fa sapere l'Ufficio federale dell'agricoltura.

Lo scorso anno il fabbisogno totale di uova in Svizzera è aumentato di 57 milioni attestandosi a 1718 milioni di pezzi (+ 3,4%). Nel frattempo due terzi delle uova consumate sono prodotti in Svizzera. Dieci anni fa la quota di mercato indigena era del 54%.

Più uova bio e da allevamento all'aperto - È stata ampliata la produzione indigena in particolare per le uova da allevamento all’aperto e quelle biologiche. La produzione da allevamento all’aperto dal 2012 è quasi triplicata (+185%), quella biologica più che raddoppiata (+107%). Nello stesso periodo sono state prodotte meno uova da allevamento al suolo (-23%). Contemporaneamente sono diminuite le importazioni. Questo anche perché la domanda di uova di trasformazione svizzere è in costante crescita.