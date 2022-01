Swissquote si espande e rileva Keytrade Bank Luxembourg

GLAND - Swissquote si espande in Lussemburgo: il gruppo attivo nei servizi finanziari su internet rileva - attraverso la sua filiale locale - Keytrade Bank Luxembourg, istituto online fondato nel 1999.

Attraverso questa operazione Swissquote diventa leader nel granducato nel settore della negoziazione di titoli e dell'investimento online e conferma la suo ambiziosa strategia di espansione in Europa, si legge in un comunicato odierno.

Keytrade Bank gestisce patrimoni di clienti per 1,7 miliardi di euro. Swissquote rileverà la maggioranza del personale. Le parti hanno concordato di non rivelare i contorni finanziari dell'operazione, che dovrebbe essere portata a termine nella prima metà del 2022.

Swissquote si definisce il principale operatore elvetico attivo nell'online banking. Attraverso i suoi server vengono negoziati oltre 3 milioni di prodotti finanziari, dalle azioni alle criptovalute. La società è attiva anche nel settore delle carte di creduto nel leasing e nelle ipoteche. Alla fine di giugno 2021 - ultimo dato disponibile - gestiva oltre 50 miliardi di franchi di 450'000 clienti privati e istituzionali. Ha sede a Gland (VD) e succursali a Zurigo, Lussemburgo, Londra, Dubai, Hong Kong, Singapore e Malta. Il gruppo è stato quotato nel 2000 e dal 2001 la società Swissquote Bank dispone di una licenza bancaria.

In borsa il titolo Swissquote ha cominciato il 2022 in modo non entusiasmante: dal primo gennaio ha ceduto l'11%. Sull'arco di 52 settimane la performance è comunque tuttora da incorniciare: +73%. L'impresa figura fra quelle i cui affari si sono meglio sviluppati dopo lo scoppio della crisi pandemica.

Per quanto riguarda la storia aziendale, il gruppo trae origine dalla Marvel Communications, una società specializzata in software e applicazioni web per la finanza fondata nel 1990 dagli imprenditori Marc Bürki e Paolo Buzzi. A questa impresa ha fatto seguito l'entità denominata Swissquote, che è stata prima piattaforma finanziaria - lanciata nel 1996 - che offriva un accesso gratuito alle quotazioni di tutti i titoli negoziati sulla borsa elvetica.