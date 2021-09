Con il 2022 si prospetta un calo delle vendite

BASILEA - Dopo la progressione del 7,2% avuta nel primo semestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020, la domanda andrà indebolendosi. Lo spiegano gli esperti renani dell'istituto di ricerca Bak Economics in un comunicato odierno. Nel settore dell'abbigliamento e delle calzature andranno scemando gli effetti di recupero e nel comparto alimentare c'è da aspettarsi un calo del fatturato a causa delle opportunità di consumo concorrenti nel settore della ristorazione e oltre frontiera.

Nel 2022 è prevista un'ulteriore normalizzazione, in particolare nel settore alimentare, ambito in cui il ritorno delle abitudini pre-crisi dei consumatori comporterà un calo delle vendite. I ricavi del segmento dell'abbigliamento continueranno invece a crescere, anche se il livello ante-Covid non potrà più essere raggiunto a causa del cambiamento strutturale del settore. Nel resto del ramo non alimentare è previsto un indebolimento della dinamica.