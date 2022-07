Venduta per 2,7 milioni di dollari la giacca lunare di Buzz Aldrin

La giacca bianca, che reca la bandiera americana, i loghi della NASA e della missione Apollo 11 e il nome "E. Aldrin", faceva parte di una collezione personale di oggetti che l'astronauta di 92 anni ha deciso di mettere in vendita. «Questo capo eccezionalmente raro è stato conteso da diversi offerenti per quasi dieci minuti prima di essere venduto a un acquirente per telefono», si legge in una nota di Sotheby's.