Twitter fa causa a Musk per costringerlo ad acquistare

Dopo aver proposto l'acquisizione di Twitter in aprile, Musk ha negli ultimi giorni ha cambiato idea e annunciato di non voler più procedere con l'operazione con la quale si era impegnato ad acquistare il social media a 54,20 dollari per azione. Il patron di Tesla ha accusato Twitter di non aver diffuso sufficienti informazioni per consentirgli di valutare correttamente il numero degli account falsi e spam. Twitter stima che siano il 5% del totale, mentre Musk ritiene che la cifra si avvicini più al 20%. Una differenza significativa, secondo il patron di Tesla, e con un impatto materiale sul valore della società.