British Airways cancella «a malincuore» altre centinaia di voli

British Airways garantiva circa 850 voli al giorno in tempi pre-Covid. Aveva già ridimensionato le sue operazioni del 10% per il periodo da aprile a ottobre e queste nuove cancellazioni porteranno la riduzione all'11%. Il vettore britannico oltre a scusarsi ha detto di essere in contatto con i clienti per cambiare la loro prenotazione o offrire un rimborso completo.