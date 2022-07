Il gas va su e aumenta il rischio di un inverno al freddo

In soli quattro mesi la salita del prezzo del gas si è trasformata in un pendio più che frastagliato, ma l'invasione russa in Ucraina non è l'unico elemento da tenere in considerazione quando a cena con amici si finisce a parlare di bollette e di «dove andremo a finire?». Gli elementi sono infatti diversi e in alcuni casi, ben più lontani del gasdotto Nord Stream. L'Unione europea, con la chiusura di diversi rubinetti da parte della Russia, ha cercato negli ultimi mesi alcune soluzioni in grado di mantenere al caldo la popolazione il prossimo inverno, tuttavia la ricerca si sta trasformando in un boomerang.