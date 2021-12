2021, l'anno che ha lanciato il turismo spaziale

WASHINGTON - Quello che si sta per concludere è l'anno che ha fatto decollare il turismo spaziale: dai voli suborbitali dei miliardari Richard Branson e Jeff Bezos al primo film girato sulla Stazione spaziale internazionale (Iss), sono dieci le tappe cruciali che hanno segnato questo 2021.

A gennaio la compagnia texana Axiom Space ha annunciato la prima missione privata diretta sulla Iss, prevista per il 2022: chiamata Ax-1, avrà come protagonisti tre uomini d'affari e un veterano dello spazio. A maggio test riuscito per il nuovo prototipo dello Starship SN15, l'enorme razzo progettato dalla SpaceX di Elon Musk per portare astronauti sulla Luna e su Marte.

L'11 luglio il miliardario britannico Richard Branson, fondatore della Virgin Galactic, è stato tra i sei protagonisti del primo volo suborbitale che per una manciata di minuti ha oltrepassato il confine dell'atmosfera, a circa 85 chilometri di altezza sopra il deserto del New Mexico.

Il 20 luglio è stato invece il turno di Jeff Bezos, il miliardario fondatore di Amazon, decollato insieme ad altri tre passeggeri dal deserto del Texas a bordo del veicolo New Shepard per il primo volo suborbitale della sua compagnia Blue Origin.

Ad agosto la SpaceX ha conquistato il record del sistema di lancio più grande del mondo, con i 120 metri di altezza raggiunti montando la navetta Starship SN-20 sul razzo Super Heavy.

Il 16 settembre è decollata la missione Inspiration4, con il primo equipaggio di soli civili senza alcun astronauta professionista. Il 13 ottobre l'attore William Shatner (alias Capitan Kirk di Star Trek) è decollato a bordo del veicolo New Shepard per il secondo volo suborbitale con equipaggio della Blue Origin: a 90 anni suonati ha così conquistato il record dell'uomo più anziano nello spazio.

A pochi giorni di distanza, l'agenzia spaziale russa Roscosmos ha inviato l'attrice Yulia Peresild e il regista Klim Sipenko sulla Iss per girare alcune scene del film 'The Challenge' (La sfida), battendo sul tempo il protagonista di 'Mission impossible' Tom Cruise.

L'11 dicembre un nuovo volo suborbitale della Blue Origin ha ospitato a bordo la figlia di Alan Shepard, il primo americano nello spazio, e l'ex giocatore di football Michael Strahan. Lo scorso 20 dicembre, infine, si è conclusa l'avventura in orbita del miliardario Yusaku Maezawa (fondatore del più grande negozio online di moda in Giappone), volato sulla Iss grazie alla Space Adventures, una società americana che funge da vera e propria agenzia di viaggi per lo spazio.