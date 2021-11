Vini, spumanti e superalcolici assenti dalle tavole inglesi?

LONDRA - Uno dei Paesi più noti per il consumo di alcol pro capite potrebbe presto ritrovarsi senza superalcolici, vini e spumanti durante le feste. È l'allarme lanciato dalla UK Wine and Spirit Association, che ha deciso di scrivere una lettera al segretario dei trasporti Grant Shapps negli scorsi giorni. Il documento è stato firmato da ben 48 membri dell'associazione, tra cui anche Moët & Chandon, Hennessy (del gruppo LVMH) e Laurent-Perrier.

Tra le principali cause, ricordate anche nella lettera, figura soprattutto la mancanza di autisti per il trasporto della merce. «È un problema urgente per le nostre attività ed è imperativo che il governo adotti misure immediate per contribuire a mitigare l'impatto della crisi della carenza di autisti prima del periodo natalizio».

Ad affaticare il sistema di distribuzione ci ha pensato anche la pandemia, con le varie chiusure, i problemi di approvvigionamento e di spedizioni, uniti ad un maggiore controllo alle frontiere. Il tutto ha portato ad un aumento dei costi per i produttori e importatori.