Arriva la versione di Twitter a pagamento e senza pubblicità

SAN FRANCISCO - «Twitter smarter, Twitter harder with Twitter Blue». Twitter vuole la sua nicchia di esperti. Per questo ha lanciato l'offerta Twitter Blue che per la modica cifra di due dollari e 99 centesimi al mese. Offre agli abbonati tutta una serie di servizi, come l'accesso gratuito a determinati giornali e fa sparire la pubblicità.

Da ieri è disponibile negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda, che vanno ad aggiungersi ad Australia e Canada, dove l'offerta è già disponibile da giugno. Consente agli utenti di accedere a tutta una gamma di funzionalità che vanno a migliorare l'esperienza utente. La prima è, appunto, l'assenza di pubblicità. Oltre a questo è possibile annullare i tweet, scegliere nuovi temi colore o ancora salvare i tweet secondo una categoria a scelta in varie cartelle, in stile Pinterest. Poi chi è in possesso di un account a pagamento può personalizzare l'iconcina dell'app che appare sulla home del proprio smartphone e avere un'assistenza clienti dedicata.

Ma oltre a funzionalità che riguardano più la gestione dell'app, ci sono anche aspetti legati alla lettura. Ad esempio c'è una modalità che trasforma i thread dei tweet in un testo ordinato e, appunto, facile da leggere. Inoltre, per tutti gli appassionati di notizie, quando dal feed di Twitter si clicca sull'articolo di un determinato giornale, è possibile accederci e leggerlo anche se non si è abbonati.

Esempio: vedo un articolo del Washington Post, mi interessa, lo apro e anche se quel contenuto di base sarebbe solo per gli abbonati, lo posso leggere. In un comunicato ripreso da Social media today, Twitter scrive: «Su iOS e desktop i membri di Twitter Blue quando visitano molti dei loro siti di notizie preferiti disponibili negli Stati Uniti da Twitter, come The Washington Post, LA Times, Usa Today, The Atlantic, Reuters, The Daily Beast, Rolling Stone, BuzzFeed, Insider e The Hollywood Reporter godono di un'esperienza di lettura rapida e senza pubblicità».

Per due dollari e 99 centesimi si avranno tutte queste funzionalità e diverse altre, come l'accesso a Twitter Labs, che consente agli abbonati di testare le modalità in fase di sviluppo. Al momento per esempio si sta studiando l'introduzione di video più lunghi.