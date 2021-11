«Festeggiamo insieme»: Un mese di Disney+ per 2.

MONDO - Una celebrazione a livello internazionale, con tante nuove uscite e... «un prezzo imbattibile per i nuovi utenti: solo 1,99.- per il primo mese di abbonamento a Disney+».

È così che la Walt Disney ha dichiarato oggi di voler festeggiare il "Disney Plus Day" (previsto il 12 novembre): nuove promozioni e contenuti aggiuntivi per celebrare due anni dal lancio della piattaforma streaming. Come riporta l'agenzia di stampa Reuters, la mossa potrebbe inoltre rilanciare la crescita di utenti iscritti, che è recentemente rallentata.

«Per dare via alla celebrazione della comunità globale Disney+, gli abbonati potranno godere di vantaggi speciali (ad esempio offerte sullo shop, l'accesso esclusivo a contenuti aggiuntivi, e così via), mentre per coloro che vogliono unirsi alla comunità, a partire da oggi 8 novembre potranno abbonarsi a Disney+ per un mese a soli 1,99 dollari», si legge in un comunicato stampa rilasciato dall'azienda.

La promozione sul prezzo del nuovo abbonamento, che oltre agli Stati Uniti è valida in altri Paesi tra cui la Svizzera, durerà fino al 14 novembre.