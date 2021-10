I cinque vincitori dei premi "Earthshot", per chi s'impegna a favore del pianeta

LONDRA - Cos'hanno in comune la Costa Rica, gli hub contro lo spreco alimentare di Milano e due migliori amici che coltivano corallo alle Bahamas? Sono tutti e tre tra i vincitori dei premi Earthshot, riconoscimenti creati dal Duca di Cambridge per premiare le persone che cercano di salvare il nostro pianeta, in diversi modi.

Ieri a Londra sono stati annunciati i cinque vincitori di quest'anno, ognuno dei quali riceverà un premio in denaro di un milione di sterline.

Durante la cerimonia, progettata e realizzata in modo da essere completamente ecologica, si sono presentate anche celebrità come Emma Watson e Dame Emma Thompson. Ad esibirsi a livello musicale, invece, Ed Sheeran, i Coldplay e KSI, che hanno potuto esprimersi grazie all'energia alimentata da 60 ciclisti presenti.

Nessuno ha viaggiato in aereo per recarsi all'Alexandra Palace, nessun tipo di plastica è stato utilizzato durante l'evento e agli ospiti è stato chiesto di «considerare l'ambiente» anche per i loro abiti e completi.

I vincitori degli "Eartshot Prizes" Proteggere e ripristinare la natura: La Repubblica di Costa Rica: Il Costarica, una volta, era tra i paesi che più disboscavano le proprie foreste. Ora ha invece raddoppiato il numero di alberi, ed è visto come un modello da seguire. Il progetto vincente riguarda uno schema che paga i cittadini locali per ripristinare gli ecosistemi naturali, e che ha portato a una rinascita della foresta pluviale. Pulire la nostra aria: Takachar, India: Un macchinario creato per trasformare i rifiuti agricoli in fertilizzante in modo che gli agricoltori non debbano bruciare i loro campi, causando inquinamento atmosferico. Ravvivare i nostri oceani: Coral Vita, Bahamas: Un progetto gestito da due migliori amici che stanno coltivando corallo nelle Bahamas, per ripristinare le barriere coralline morenti del mondo. Utilizzando serbatoi speciali, hanno sviluppato un modo per far crescere il corallo fino a 50 volte più velocemente di quanto non avvenga normalmente in natura. Costruire un mondo senza rifiuti: Gli hub per lo spreco alimentare della città di Milano, Italia: Un'altra sfida è lo spreco - e la città di Milano ha vinto per aver raccolto il cibo inutilizzato e averlo dato alle persone che ne hanno più bisogno. L'iniziativa ha tagliato drasticamente gli sprechi, affrontando anche la fame. Riparare il nostro clima: AEM Electrolyser, Thailandia/Germania/Italia: Un progetto intelligente che usa l'energia rinnovabile per produrre idrogeno scindendo l'acqua in idrogeno e ossigeno. L'idrogeno è un gas pulito, ma di solito viene prodotto bruciando combustibili fossili.

keystone-sda.ch / STR (Alberto Pezzali)