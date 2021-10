Il sushi delivery si aggiorna, saranno i droni a consegnare da mangiare

TEL AVIV - Gelato, sushi e medicine. Nel cielo di Tel Aviv voleranno cibo e strumenti medici. Con 300 voli al giorno, parte la terza fase dell'Israel's National Drone Initiative, che immagina un futuro in cui i droni avranno diversi compiti, fra cui anche il food delivery.

Non è fantascienza, ma un progetto partito due anni fa. L'Israel's National Drone Initiative ha annunciato questa mattina la terza fase del suo progetto pilota che vede come protagonisti drone e consumatore, dove l'uno, in un futuro prossimo, opererà per un servizio nazionale di consegna di merci all'altro.

Questa fase, avviata con cinque compagnie di Tel Aviv, ha come scopo capire se effettivamente la distribuzione di pacchi, medicinali e cibo è possibile tramite volo di drone. Perciò durante i prossimi due anni verranno effettuati 300 voli al giorno nelle aree residenziali di Tel Aviv-Giaffa, Ramat HaSharon, Herzliya e Hadera. I droni seguiranno delle rotte predefinite per ogni tipo di consegna.

Nel caso del sushi, ad esempio, sarà possibile riceverlo solo sulla spiaggia di Herzliya, previa prenotazione tramite app. Le consegne del gelato avverranno solo, sempre su prenotazione, nell'area del parco Charles Clore. I droni, riferisce il Jerusalem Post, si occuperanno anche del trasporto di materiale medico. Voleranno ad esempio dalla banca del sangue Magen David Adom fino al Sheba-Tel HaShomer Hospital con consegne di donazioni di sangue, plasma e piastrine.

Tutte le missioni via drone verranno controllate dall'Ayalon Highway Air Traffic Control Center.