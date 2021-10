McDonald's per il clima: «Zero emissioni entro il 2050»

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

CHICAGO - Un obiettivo verde a livello globale: arrivare a emissioni nette pari a zero entro il 2050.

Lo ha annunciato oggi McDonald's, aderendo alla campagna Race to Zero delle Nazioni Unite e a Science Based Targets Business Ambition for 1,5°C (SBTi), una chiamata urgente da parte di una coalizione di agenzie ONU e leader industriali.

Il colosso del fast food ha annunciato il nuovo ambizioso progetto in una nota, sottolineando di aver già ridotto l'8,5% delle emissioni assolute della rete di ristoranti e degli uffici, oltre a una diminuzione del 5,9% dell'intensità delle emissioni della catena di approvvigionamento rispetto al 2015.

«Crediamo di avere il privilegio, ma anche la responsabilità, di poter fare la nostra parte e di contribuire a guidare il cambiamento nelle comunità in cui operiamo. Non c'è sfida più urgente, tanto a livello globale quanto a livello locale, che proteggere il nostro pianeta per le generazioni future», ha affermato a riguardo Chris Kempczinski, presidente e amministratore delegato di McDonald's.