Navi cargo al largo dei porti californiani in attesa di scaricare le merci

LOS ANGELES - Dopo la carenza di merci proveniente dall'estero durante la fase più acuta della pandemia, ecco che ora i maggiori porti degli Stati Uniti sono "invasi" dalle navi mercantili. In particolare al largo del porto di Los Angeles si trovano attualmente decine e decine di cargo in attesa di essere scaricati.

Ma a cosa è dovuto questo "collo di bottiglia"? A più fattori, tutti però sempre legati alla pandemia. In primo luogo la California in questo momento ha una carenza di camion e autisti, implicati nel ritiro delle merci importate. E dalla primavera è aumentata anche la domanda di prodotti proveniente dall'estero, che durante il primo anno di pandemia avevano subito un drastico calo. Senza dimenticare che i negozi in questo momento si stanno preparando al periodo natalizio.

Stando al Guardian, da mercoledì, ben 62 navi sono in attesa di scaricare le merci al porto di Long Beach. Il record però appartiene alla giornata di domenica, quando erano ben 73 i cargo fermi al largo. Per ridurre i tempi di attesa è intervenuta anche l'amministrazione Biden.

Ora il porto di Long Beach sta sperimentando un progetto che prevede l'apertura 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per far fronte all'enorme quantità di merci in attesa.

Dal complesso portuale di Los Angeles - Long Beach, il più grande degli Usa e il nono a livello mondiale, passano il 40% delle importazioni degli Stati Uniti e il 30% delle esportazioni.

Quello di Los Angeles a giugno è diventato il primo porto dell'emisfero occidentale a trattare 10 milioni di container in dodici mesi.

AFP