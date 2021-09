Lufthansa, aumento di capitale da 2,14 miliardi

FRANCOFORTE - Lufthansa ha deciso di procedere a un aumento di capitale da 2,14 miliardi di euro, per poter restituire gli aiuti statali ricevuti durante la crisi della pandemia. Lo ha annunciato il gruppo in serata a Francoforte.

«Tutti i membri del consiglio di amministrazione della società si sono anche impegnati a partecipare all'aumento di capitale e a esercitare pienamente tutti i diritti di sottoscrizione ricevuti in relazione alle loro azioni» ha detto la compagnia. Gli azionisti potranno ricevere nuovi titoli dal 22 settembre al 5 ottobre. Due settimane fa il ceo della compagnia, Carsten Spohr, ha affermato di voler regolare la restituzione degli aiuti con l'esecutivo Merkel: «Vorremmo fare chiarezza con gli interlocutori del governo attuale». Lufthansa non potrà procedere ad alcuna acquisizione o fusione con altre compagnie in Europa, se non avrà prima restituito i fondi ricevuti per sopravvivere alla pandemia.

Il gruppo, che comprende anche Swiss, Austrian e Brussels Airlines, è stato salvato dal fallimento lo scorso giugno dal governo tedesco. Con le restrizioni di viaggio allentate e il ritorno dei passeggeri, ha registrato una perdita netta di 756 milioni di euro nel secondo trimestre del 2021. Lufthansa prevede ancora di operare quest'anno al 40% della sua capacità pre-crisi.

L'azienda sta effettuando una severa ristrutturazione per ridurre i costi, che include il taglio di migliaia di posti di lavoro, 30'000 dei quali sono già stati persi dall'inizio della pandemia.