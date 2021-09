Per la prima volta Copenhagen è la città più sicura al mondo

NEW YORK - Qual è la città più sicura al mondo? Stando allo studio "Safe Cities" dell'Economist Intelligence Unit, che ha classificato 60 città di tutto il mondo, è Copenhagen.

È la prima volta che la capitale danese raggiunge il vertice della classifica, solitamente occupato da Tokyo, Singapore o Osaka.

Ma come si classifica la sicurezza di una città? Per lo studio i ricercatori hanno stilato un elenco di parametri, tra cui la sicurezza digitale, quella sanitaria, quella legata alle infrastrutture, alla sicurezza personale e alla sicurezza ambientale. Ed è proprio questo ultimo criterio, inserito solo quest'anno, che ha permesso a Copenhagen di raggiungere il primo posto della classifica.

Al secondo posto, nell'elenco generale, si trova Toronto, seguita da Singapore, Sydney e Tokyo. La prima e unica città svizzera presente nell'elenco, Zurigo, è al 19esimo posto. Per quanto riguarda l'Italia invece Milano è al 27esimo posto, mentre Roma al 29esimo.

Se analizzate separatamente, le varie categorie mostrano risultati piuttosto diversificati. Per la sicurezza digitale al primo posto si trova Sydney (Zurigo è al 15esimo posto); per la categoria Sicurezza sanitaria sul primo gradino del podio si trova la città di Tokyo (Zurigo al 34esimo); la categoria Sicurezza delle infrastrutture è capitanata invece da Hong Kong (Zurigo al 12esimo posto); nella categoria Sicurezza personale padroneggia Copenhagen (Zurigo al 15esimo posto); e infine per la categoria Sicurezza ambientale il primo posto è stato attribuito a Wellington (nono posto per Zurigo).