Tutti i film Disney del 2021 usciranno prima al cinema

LOS ANGELES - Disney+ ha deciso di puntare nuovamente sui cinema. I prossimi film previsti nel 2021 sono infatti tutti previsti per uscire prima nelle sale e solo in un secondo tempo anche sulla piattaforma targata Disney. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda.

«Poiché la fiducia nel cinema continua a migliorare, non vediamo l'ora di intrattenere il pubblico nei cinema, pur mantenendo la flessibilità di offrire ai nostri abbonati Disney+ il regalo di "Encanto" durante le festività natalizie» ha dichiarato Kareem Daniel, presidente di Disney Media & Entertainement Distribution. L'uscita di "Encanto" è prevista nei cinema (per ora negli Usa) il 24 novembre. Dal 24 dicembre sarà invece disponibile su Disney+.

I prossimi appuntamenti per il 2021 includono anche "The Last Duel" di Ridley Scott, nelle sale dal 14 ottobre, "Ron, un amico fuori programma" dal 21 ottobre, "Eternals" dal 3 novembre, "West Side Story" di Spielberg dal 10 dicembre e "The King's man - Le origini" dal 29 dicembre. Tutti i film, almeno negli Stati Uniti, rimarranno nei cinema almeno 45 giorni prima di approdare sulla piattaforma Disney+.

Era stata Scarlett Johannson a far emergere il problema della distribuzione. In particolare l'attrice aveva fatto causa alla Disney per il film "Black Widow". Data la chiusura dei cinema durante la pandemia, la Disney aveva scelto di distribuire il film solamente tramite la piattaforma di streaming. Una decisione non gradita dall'attrice, visto che il suo guadagno si basava anche su una quota degli incassi provenienti dai cinema.

Che il cinema abbia ancora un futuro lo confermano gli incassi di "Shang-Chi" della Marvel, che in due settimane ha incassato 247,6 milioni di dollari a livello mondiale.