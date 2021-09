Epic non è soddisfatta della decisione della giustizia Usa nel contenzioso con Apple

NEW YORK - Epic fa ricorso contro la decisione della giustizia nel suo contenzioso con Apple. La giudice distrettuale Yvonne Gonzalez Rogers ha bollato come anti-competitiva la condotta di Apple e ha ordinato a Cupertino di consentire alle app e gli sviluppatori di offrire ai clienti la possibilità di effettuare pagamenti al di fuori della piattaforma di Apple.

Per Epic però non è abbastanza: la società puntava a ottenere che Apple fosse riconosciuta come monopolio, che il suo popolare videogioco Fortnite fosse riammesso sull'App Store e che Cupertino fosse obbligata a ridurre le commissioni che impone alle app. Insomma anche se la decisione potrebbe tradursi in una importante perdita di ricavi per Apple, secondo Epic Gonzalez non si è spinta abbastanza in là.